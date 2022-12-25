الكويت تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى أوروبا

الكويت تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى أوروباأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول القارة في قطاع الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية بأن كمية الشحنة من وقود الديزل المطور، بلغت 66 ألف طن، مشيرة إلى أنه تم إنتاجها بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء.

ولفتت الشركة إلى أن "هذا النوع من الديزل متوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية".

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق الحرب الروسية -الأوكرانية آواخر فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.