الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين، بينما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطالبين في الثانوية العامة: عودة خليل المهانية (16 عاما)، ومعتز حاتم أبو عرام (16 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في بلدة يطا جنوب الخليل.

كما ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مفاجئا على الطريق الواصل بين بلدتي قباطية والزبابدة في مخيم جنين، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة مرورهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا، قرية مسلية وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، اعتقلت الشاب رائد الصياد، بعد أن اقتحمت البلدة و داهمت منزل ذويه.

كذلك داهمت قوات الاحتلال نادي جبل الزيتون في البلدة بعد أن قامت بتحطيم أبوابه الخارجية.

اقتحام الأقصى

هذا و اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ضمن طقوس عيد “الحانوكاه” اليهودي.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ1948 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.