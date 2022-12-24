رئاسة الجمهورية العراقية تفتتح مكتباً لمتابعة شئون المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 10:27 مساءً - أعلن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية ، اليوم السبت، عن افتتاح مكتب رئاسي لمتابعة شئون المواطنين.

وقال رئيس الديوان كامل كريم الدليمي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وافق على فتح مكتب خاص بشؤون المواطنين ومتابعة قضاياهم وحل مشكلاتهم العالقة".

وأضاف، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الرئيس ومؤسسة الرئاسة، على إدامة الصلة بالمواطنين الكرام وتسهيل إجراءات معاملاتهم والتغلب على مشكلاتهم المختلفة في الوزارات والهيئات والدوائر التابعة لها".

يذكرأن، ألقى جهاز الأمن الوطنى العراقى القبض على انتحارى كان ينوى تفجير نفسه فى محافظة ديالى بشمال شرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال جهاز الأمن في بيان له اليوم السبت: "استكمالا لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد فلول عصابات داعش الإرهابي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى، وبكمين محكم، من الإطاحة بانتحاري كان يروم تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في ديالى".

وأضاف البيان: "لكن يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية، حيث جرى إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

وأكد الجهاز على "استمراره في تنفيذ واجباته الاستخبارية والعملياتية لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".