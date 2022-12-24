حفتر: فرصة أخيرة لرسم خارطة طريق للانتخابات في ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، السبت ، عن 'فرصة أخيرة' لرسم خارطة طريق للانتخابات ، حسبما أفاد تلفزيون الحدث الليبي ، بعد مرور عام على موافقة الفصائل المتناحرة على إجراء الانتخابات.

ويعتقد العديد من الليبيين أن قادتهم السياسيين غير مستعدين لإيجاد مخرج من المأزق السياسي اللانهائي لأن الانتخابات قد تدفعهم جميعًا من السلطة.

ونقلت وسائل الاعلام عن حفتر قوله إن “القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) تعلن عن فرصة أخيرة سترسم من خلالها خارطة طريق وتجري انتخابات”.

وخاطب حفتر الليبيين في بنغازي ، ثاني أكبر مدينة ، موطن قواته ، في الذكرى 71 للاستقلال.

وبعد وقف إطلاق النار في عام 2020 ، اتفق الجانبان الشرقي والغربي المتنافسان على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، وشكلا حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة. لكن العملية انهارت.

ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى انقسام عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة.

وفي بيان ، شجع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ، عبد الله باثيلي ، القادة الليبيين على 'الاتفاق على حل قائم على تسوية وطنية وتجنب الإجراءات التصعيدية التي من شأنها تهديد استقرار ليبيا ووحدتها الهشة بالفعل'.