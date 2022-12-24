الجزائر توقع 4 اتفاقيات مع دول الساحل لتعزيز التبادل التجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - وقعت الجزائر، اليوم السبت، 4 اتفاقيات مع دول الساحل بهدف تعزيز التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم، لأعمال المنتدى الاقتصادي "الجزائرـ دول الساحل"، وذلك على هامش انعقاد النسخة 36 من فعاليات مهرجان أسيهار الاقتصادي الدولي بمدينة تمنراست جنوبي الجزائر.

وشمل أبرز الاتفاقيات الموقعة؛ تأسيس مجلس أعمال جزائري تشادي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها التشادية وأخرى في مجال التسيير السياحي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبين مؤسسة التسيير السياحي بمدينة تمنراست الحدودية مع مالي والنيجر، واتفاقية بين الجزائر وتشاد في مجال صناعة المنسوجات.

كما تم عقد لقاءات عمل لتعزيز المبادلات والمعاملات التجارية بين عدد من الشركات الجزائرية ونظيرتها النيجيرية والتشادية.