ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5%ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، لتغلق عند أعلى مستوياتها 1800 دولار، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 0.5 في المائة أو 8.90 دولار إلى 1804.20 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.2 في المائة.

وجاءت مكاسب الذهب مع صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ التضخم في أمريكا لكن ليس بما يكفي لإقناع الاحتياطي الفدرالي بعكس مسار سياسته النقدية.

ووفقاً للبيانات، ارتفع إنفاق المستهلك بنحو 0.1 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 0.9 في المائة في أكتوبر الماضي.