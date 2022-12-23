أسعار الغاز في أوروبا تهبط لأقل من 920 دولاراً
انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى أقل من 920 دولارا لكل 1000 متر مكعب، لأول مرة منذ 25 أكتوبر الماضي.
وذكر موقع "غازيتا رو" أنه وفقا لبورصة لندن ICE، انخفضت تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير في مركز (TTF) في هولندا إلى 919.6 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 83.9 يورو لكل ميغاوات ساعة ( يتم عرض أسعار (ICE) باليورو لكل ميغاوات ساعة).
وبحسب البيانات الأولية، فقد أدت درجة الحرارة في العديد من الدول الأوروبية، التي هي في المتوسط أعلى من المؤشرات المناخية المعتادة، إلى انخفاض في الأسعار.
وفي وقت سابق، أقر الاتحاد الأوروبي سقفا ديناميكيا لأسعار الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاوات/ ساعة (حوالي 1850 يورو لكل ألف متر مكعب).
وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل، وفقا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
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