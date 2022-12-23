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استقرار الذهب وسط تداول ضعيف

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا وسط تداول ضعيف، فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق ، لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالنسبة لرفع سعر الفائدة. استقرار الذهب وسط تداول ضعيفشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا وسط تداول ضعيف، فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق ، لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالنسبة لرفع سعر الفائدة. وذكرت وكالة رويترز أن الذهب استقر عند 1792.80 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1801.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.63 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 980.01 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1683.21 دولاراً.

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