ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار
سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة، فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحسب وكالة أنباء " رويترز " 0.2 بالمائة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1827.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.
وتراجع مؤشر العملة الأمريكية الدولار بنسبة 0.2 بالمائة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
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