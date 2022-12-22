أبو الغيط: الحوار هو السبيل الوحيد للتغلب على أزمات لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس، أن تدهور الاقتصاد اللبناني ينطوي على مخاطر كبيرة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد العربي، شدد أبو الغيط على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتغلب على الأزمات في لبنان.

وقال أبو الغيط إن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان لم تعد خيارا.

وشدد الأمين العام على ضرورة العمل الجاد على صعيد إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام، بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق المودعين.

وفيما يخص أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، قال أبو الغيط إن “الشغور الرئاسي يعمق أزمات لبنان ويعيق الإصلاح”. مطالبا بإنهاء هذه المرحلة وانتخاب رئيس جديد.

وناشد الأمين العام مختلف القيادات السياسية اللبنانية الالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب.