اشتية يدعو الفيفا لإدانة اغتيال اللاعب الفلسطيني أحمد دراغمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إلى إدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة (23 عاما) في مدينة نابلس، ومعاقبة الجناة.

وأدان اشتية جريمة الاحتلال في نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية؛ بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وباستشهاد دراغمة ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيدا وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.