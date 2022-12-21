عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - عقدت الأمانة العامة اليوم الاربعاء الموافق 21/12/2022 الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تعقد تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ احمد أبو الغيط وبرئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ/ فيصل بن فاضل الابراهيم. وتستضيف اعماله المملكة العربية السعودية بفندق فيرمونت بمدينة الرياض.

شارك في الاجتماع وفود من ٥ دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية. ناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة العادية الرابعة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس.

هذا وصرحت سعادة السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف التي حددها اعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 من خلال سياسات سكانية تنطلق من المنظور الحقوقي نحو تامين صحة ورفاهية جميع الأشخاص، خاصة أولئك الأكثر استضعافا، حتى لا يترك أحدا خلف الركب؛ كما دعت الي بذل جهود أكبر لتسريع وتيرة التقدم المُحرز نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة خاصة تلك المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.

كما صرح سعادة الأستاذ/ ايمن الافغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بان الهدف هو تحقيق مستهدفات طموحة تستند على خارطة طريق واضحة تربط الديناميكيات السكانية بالسياسات المناسبة في كل مجالات ركائز سياسة التنمية السكانية ومتابعة المؤشرات الملائمة للتأكد من فعاليتها. وأن رؤية المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع هو ترجمة قرارات المجلس العربي للسكان والتنمية الي خطط عمل فعالة تساهم في بناء قاعدة متكاملة من السياسات السكانية لتحقيق اهداف تنمية رأس المال البشري.