تونس ترفع أسعار الماء الصالح للشرب لخفض الدعم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:30 صباحاً - رفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا بحسب الجريدة الرسمية، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي في البلد الذي يعاني ندرة موارده المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.

وحسب موقع سكاى نيوز، أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15 في المائة إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).

كما زادت 17 % لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.

أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23 بالمائة الى 1.990 دينار.