البيان التمهيدي لبعثة جامعة الدول العربية لملاحظة انتخابات مجلس النواب التونسي لعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية؛ وتلبية للدعوة التي تلقاها معالي السيد أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية من السيد فاروق بوعسكر - رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجمهورية التونسية؛ لملاحظة انتخابات مجلس النواب لعام 2022، وجه معالي الأمين العام بتشكيل بعثة خبراء برئاسة السيد السفير خليل ابراهيم الذوادي - الأمين العام المساعد؛ وعضوية مجموعة من الملاحظين ذوي الخبرة من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى ست جنسيات عربية هي: البحرين ومصر والعراق واليمن وجيبوتي والسودان.

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