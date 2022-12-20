السعودية تؤكد وقوفها بجانب العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تقف جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية.

وأضاف فيصل بن فرحان، خلال كلمة المملكة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، “اجتماعنا اليوم يؤكد الرغبة المشتركة والصادقة لدولنا لاستمرار وتيرة التعاون والدعم لجمهورية العراق، وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق نتائج ملموسة”.

وأكد أن المملكة لن تدخر أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية.

كما أكد الوزير السعودي على اعتزام المملكة المضي قدماً في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، والعمل مع الحكومة العراقية لفتح أفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن مبادرتي المملكة “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر” بالعراق تشكلان مجالاً من مجالات التعاون المهمة والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين، كما يتعاون البلدان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وكذلك في مجموعة “أوبك بلس” من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.

وأشاد بالمبادرات التي أطلقها مجلس الأعمال السعودي العراقي ومن أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال في الجانبين وإقامة ملتقى اقتصادي سنوي إضافة إلى مبادرة القوافل التجارية المتخصصة بين البلدين.

وتابع: “انطلاقاً من التزام المملكة بسيادة واستقلال العراق فأن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، كما تؤكد على وقوفها صفاً واحداً مع الأشقاء في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وكل من يسعى للدمار والخراب وإثارة الانقسامات تنظر المملكة بتقدير بالغ للتفاعل الإيجابي للعراق في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي”.

وأكد على ترحيب المملكة باستعادة العراق لدوره الإيجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليمياً ودولياً.