انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف

انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيفانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب عند التسوية الليلة الماضية، بعد أن قفزت بالقرب من مستوى 1800 دولار للأونصة خلال الجلسة حيث استفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار قليلاً وأسعار النفط الخام القوية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير في ختام التعاملات، بنحو 2.50 دولار أو 0.1 في المائة إلى 1797.70 دولار للأونصة.

وتعرض الذهب لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.25 في المائة.