عمر البشير يعلن تحمله مسئولية أحداث 30 يونيو 1989

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بأنه يتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989 وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء.

كما أشار عمر البشير في اعترافاته أما المحكمة اليوم الثلاثاء، بأنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.

وكانت قوات الأمن السودانية قد فضت مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ”ثورة 19 ديسمبر 2018″ التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع “الإسلاميين” لمدة 30 عاماً.

وشهدت البلاد خلال السنوات الأربع أحداثاً متلاحقة، فتشكلت حكومتان برئاسة عبد الله حمدوك، ولاحقاً أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة في 25 أكتوبر 2021، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وألقى القبض على رئيس الوزراء لكنه تراجع في 21 نوفمبر 2021، عن إجراءاته ليُعاد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إلى مكتبه، قبل أن يعلن عقب ذلك استقالته بعد نحو شهر.