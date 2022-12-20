الجامعة الأردنية تمنح أبو الغيط درعا شرفيا بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ60

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - منحت الجامعة الأردنية درعا شرفيا للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.

وأعرب أبو الغيط عن سعادته بالمشاركة، وإطلاق كتب وثائقية حول مسيرة ‎الأردن مع ‎الجامعة العربية.

وكتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر "سعدت اليوم بمشاركة قيادات الجامعة الأردنية الإحتفال بالعيد الستين لتأسيسها. وسلمني د. نذير العبيدات درعاً بهذه المناسبة. واطلقنا ثلاثة كتب وثائقية حول مسيرة ‎الأردن مع ‎الجامعة العربية. التعليم طريقنا إلى المستقبل.. الأردن نموذج عربي مهم للإستثمار الناجح في البشر"