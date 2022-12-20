ابو الغيط يدين ابعاد سلطات الاحتلال الاسرائيلية لأسير مقدسي الى فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - أدان الامين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال بترحيل المحامي الحقوقي والناشط والاسير المقدسي صلاح حموري الى فرنسا قسريا، مشدداً علي أن سياسة الابعاد تخالف القانون الدولي وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

واكد المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط اذ يحذر من مغبة التسامح مع امكانية استمرار اسرائيل في اتباع مثل هذه السياسة غير الاخلاقية في التعامل مع الفلسطينيين، فإنه يناشد المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف قوي وموحد حيال هذه الاجراءات المخالفة للقانون الدولي والتي تضرب بمبادئ حقوق الانسان عرض الحائط.