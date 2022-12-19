محكمة ليبية تصدر حكما بإعدام 17 شخصا بتهمة الانضمام لداعش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإعدام سبعة عشر شخصا، وإدانة ستة عشر متهما والحكم عليهم بأحكام تتفاوت بين المؤبد والسجن المشدد لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت النيابة الليبية، اليوم في بيان لها، إن عدد المتهمين في القضية يبلغ واحد وأربعين متهما بتهمة الانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي ومارسوا أنشطة ضارة بالدولة الليبية، والسلم الاجتماعي، واعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح.

وأضافت النيابة الليبية أن المتهمين قتلوا ثلاثة وخمسين شخصاً، وخربوا المقار الحكومية للدولة الليبية، وتغييب عشرات الأشخاص.