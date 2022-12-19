أبو الغيط يغادر إلى الأردن للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - يغادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مطار القاهرة متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الاثنين، حيث يشارك في النسخة الثانية من "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" والذي تستضيفه العاصمة الأردنية غداً 20 الجاري بحضور عدد من الرؤساء والقادة العرب والأجانب.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن هدف المؤتمر هو دعم العراق في مرحلة دقيقة من التعافي السياسي والاقتصادي، بهدف ترسيخ سيادته وتعزيز التوازن في علاقاته بمحيطه العربي، مشيرا الى انه من المقرر ان يلقي أبو الغيط كلمة امام المؤتمر تركز على دور العراق المهم في المعادلة الاقليمية وأهمية ابعاده عن الاستقطابات والتجاذبات لتمهيد السبيل نحو الانطلاق الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين والتخفيف من معاناتهم الطويلة.

وأضاف رشدي أنه من المقرر ان يشارك الأمين العام كذلك خلال زيارته إلى الأردن في احتفالية إطلاق المجموعة الوثائقية لجامعة الدول العربية والأردن والتي تنظمها الجامعة الأردنية، تحت رعاية وحضور معالي دولة الرئيس بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين والوزراء الأردنيين بالإضافة إلى قيادات سياسية وفكرية وإعلامية، وذلك تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس الجامعة الأردنية.