محمد بن زايد: الإمارات تعمل على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات أن دولة الإمارات ستعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية.

وقال في حسابه الرسمي على ” تويتر”: تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم.. ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة.. وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية”.

كانت منظمة التجارة العالمية أعلنت رسميا أن المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المقبل سينعقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.