الذهب يستقر والفضة تتراجع 0.4%شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين استقرارا، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأونصة وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار.حسب موقع سي ان بي سي عربية

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن الفدرالي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.