مقتل 8 على الأقل من رجال الشرطة العراقية في تفجير قرب كركوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قال مصدران أمنيان لرويترز إن 8 من رجال الشرطة العراقية على الأقل قتلوا، اليوم الأحد، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في موكبهم جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية تبعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي كركوك.

وأضاف أن شرطيين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي ينشطون في المنطقة.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم الإرهابي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017.