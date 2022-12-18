الجيش الأردني ينشر قواته لتأمين قمة إقليمية تنطلق الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلن الجيش الأردني، في بيان، اليوم الأحد، أنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس/ آب 2021.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن هذا الانتشار على الطريق من المطار الذي يبعد 30 كيلومترا جنوب عمان وحتى منطقة البحر الميت (50 كيلومترا غرب عمان) سيأتي “تمهيدا لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية والذي سيعقد في الأردن الثلاثاء”.

والمؤتمر الذي سيعقد “بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا”، سيناقش “التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم”، حسب البيان.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر “بغداد 2” الذي سيجمع دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في أغسطس/ آب 2021.

وسيجتمع المشاركون في المؤتمر في مركز الملك الحسين بن طلال على سواحل البحر الميت.

وقال الإليزيه إن “الأمر يتعلق بتقديم الدعم والاستقرار والأمن والازدهار للعراق والتعامل مع المنطقة بأكملها بما أن العراق بلد أساسي” من خلال معالجة المشاكل المشتركة مثل الاحتباس الحراري والأمن الغذائي.

وسيلتقي ماكرون ملك الأردن عبد الله الثاني “الحليف في محاربة الإرهاب” بحسب باريس.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات على ارتفاع اسعار المحروقات اندلعت خلالها أعمال شغب وخصوصا في محافظات الجنوب، قتل على إثرها ضابط برتبة عقيد في محافظة معان.