تركي آل الشيخ يقدم هدية لأمير قطر بمناسبة انتهاء كأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - أهدى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أغنية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة انتهاء مونديال “قطر 2022″ الذي يسدل ستارة الختام اليوم الأحد.

ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية بـ”تويتر” فيديو الأغنية وعلق: “إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…وإن شاء الله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم”.

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية والتي ستجمع المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، لمعرفة هوية حامل لقب كأس العالم 2022.