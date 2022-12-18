الكويت تدين الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - ‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين.

ودعت الخارجية الكويتية ـ في بيان السبت، إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، مشددة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب أيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.