حميدتي: السودان سيشهد الفترة المقبلة مزيدا من الجهود لتحقيق الاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، أن البلاد ستشهد الفترة القادمة المزيد من الجهود البناءة، لتحقيق الاستقرار .

جاء ذلك في لقاء حميدتي مع خاردياتا لو ندياي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية، نائب رئيس بعثة يونيتامس، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان .

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها لو ندياي أثناء فترة عملها بالبلاد، والتعاون الذي لمسه السودان خلال إدارتها لمكتب الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية، وتوليها لمنصبها بالبعثة، وقدم التهنئة لها باختيارها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية .

ومن ناحيتها أعربت خاردياتا، عن شكرها وتقديرها للسودان على التعاون والتنسيق الذي وجدته طول فترة عملها بالبلاد، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع السودان، عبر موقعها الجديد.