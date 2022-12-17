الجيش الجزائري يعلن مقتل إرهابيين في عملية نوعية قرب الحدود الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 07:34 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم السبت، مصرع إرهابيين اثنين وجرح آخرين في عملية نوعية قرب الحدودي الجنوبية مع النيجر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت قوة من الجيش الجزائري من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وإصابة إرهابيين اثنين وتوقيفهما.

وتابع البيان، أن القضاء على الإرهابيين جاء اثر عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي ناحية ولاية "عين قزام" في أقصى الجنوب على الحدود مع النيجر.

وأضاف البيان أن العملية النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الجزائري على حماية حدود البلاد، وتطهيرها من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر جميع ربوع الوطن.