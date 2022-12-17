بعثة جامعة الدول العربية: مؤشرات العملية الانتخابية في تونس إيجابية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربيّة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس، خليل إبراهيم الذوادي، أن مؤشرات سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع التونسية تتسم بالإيجابية.

وأضاف الذوادي في تصريح لـ"موزاييك" يوم السبت، أن ملاحظي بعثة جامعة الدول العربية لاحظت وجود إقبال على الانتخابات".

وصرح بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفّرت كافة المستلزمات اللوجستية لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

هذا، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن نسبة التصويت حتى الساعة الثالثة بتوقيت تونس، بلغت 7.19%.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "مراقبون" بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يوم السبت 17 ديسمبر، بلغت إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 5.6%.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، قد أكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن 500 ألف ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال للتصويت في الانتخابات التشريعية، من جملة 9 ملايين و163 ألف و502 ناخب مسجل في السجل الانتخابي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباح يوم السبت لانتخاب نواب البرلمان، وتتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء.