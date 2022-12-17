ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط

ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقطارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 23.8 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 103 ملايين ريال عُماني مستفيدة من صعود أسعار الأسهم قبيل إغلاق السنة المالية 2022م.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن عدد الأوراق المالية التي ارتفعت أسعارها الأسبوع الماضي بلغت 41 ورقة مالية فيما تراجعت أسعار 18 ورقة مالية وحافظت 14 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.

ودفعت الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية مؤشرات بورصة مسقط لتسجيل مستويات قياسية جديدة، فقد صعد المؤشر الرئيس للبورصة إلى 4856 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ منتصف مارس من عام 2018.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي صعودا بنسبة 26 في المائة في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى 3945 صفقة مقابل 3121 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه، غير أن قيمة التداول تراجعت من 27.3 مليون ريال عُماني إلى 18.1 مليون ريال عُماني.