الإمارات تحتفي باليوم الوطني القطري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الأحد، دولة قطر، احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي الاحتفال تحت شعار «الإمارات – قطر.. كل عام وأنتم بخير»، حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المرتبطة بالمناسبة التي تتضمن تزيين عدد من أبرز معالم ومؤسسات ومواقع الدولة ومراكز التسوق الرئيسية بالعلم القطري، ولافتات التهاني التي تزين اللوحات الرقمية الإرشادية على الطرق الرئيسية، وختم خاص لجوازات سفر المواطنين القطريين القادمين إلى الدولة عبر المطارات والمنافذ المختلفة.

ويرتبط البلدان بعلاقات أخوية متينة وراسخة، تؤسس لمستقبل مزدهر للبلدين والشعبين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على العديد من القطاعات، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية.

وتعزز اللقاءات رفيعة المستوى التي تُعقد بين البلدين العمل على تنسيق التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك خليجياً وإقليمياً ودولياً.

وتعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.