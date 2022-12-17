الرئاسة الفلسطينية: لا سلام بدون الشرعية والقانون الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 02:34 مساءً - عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، عن رفضها لتصريحات رئيس وزراء حكومة إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن “السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل”.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات نتنياهو “إن هذه التصريحات مرفوضة، وتشكل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جميعه غير شرعي.

وأكد أبو ردينة، أنه لا سلام مع استمرار سياسات الضم والفصل العنصري واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الرئاسة: إن دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية واستمرار جرائم الاحتلال، مشدداً على ان خرق إسرائيل للقانون الدولي سيعرضها للمساءلة القانونية.

وحذر من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال و الأبرتهايد، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

وأضاف أبو ردينة أن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وتابع أن مثل هذه التصريحات تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، مؤكداً أنه بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد.