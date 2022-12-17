الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 01:34 مساءً - أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، اليوم السبت، بصوتيهما بأحد مراكز الاقتراع بحى النصر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب .

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين، لانتخاب ممثليهم بمجلس نواب الشعب، وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء .

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تحت إشراف 46 ألفا من الكوادر البشرية.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 1058 مرشحا على 161 مقعدا بالمجلس، فيما تجاوز العدد الإجمالي للناخبين الذين لهم حق التصويت 9 ملايين ناخب وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، بنسبة 50.8% من السيدات و49.2% من الرجال.

وتجري الانتخابات التشريعية تحت رقابة أكثر من 5000 منظمة محلية وعربية وإفريقية ودولية، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.