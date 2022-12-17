سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع نقل جثامين «شهداء لقمة العيش» من تونس إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 12:33 مساءً - أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، دياب اللوح، اليوم السبت، إنه تم التواصل مع الجهات المصرية المعنية لإتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثامين «شهداء لقمة العيش» من الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة السواحل التونسية، تمهيدا لنقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح البري.

وأوضح السفير اللوح، أنه أوعز لمندوبي السفارة لاستلام الجثامين وإنهاء جميع الإجراءات اللوجستية المتعلقة لاستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، لتيسير نقل الجثامين الثمانية القادمة من تونس عبر مطار القاهرة الدولي، تمهيدا لنقلهم عبر معبر رفح البري فجر غد الأحد، لتوارى الثرى في قطاع غزة.

وأشار اللوح إلى أن سفارة فلسطين بالقاهرة، استكمالا لجهود السفارة الفلسطينية في تونس، تقوم بمتابعة الإجراءات، والشهداء هم: آدم محمد عبيد شعت، أحمد خليل إسماعيل فارس، مقبل مجدي مقبل عتيم، عاهد عامر خميس أبو زريق، محمد يوسف علي قشطة، يونس حيدر عجيه الشاعر، سامي منصور عجيه الشاعر، محمد طلال رمضان الشاعر.

ووجه سفير فلسطين لدى القاهرة الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في مصر، والتي لم تتوانى عن تقديم كل أشكال المساعدة والإسراع في إجراءات نقل الجثامين، مجددا تعازيه القلبية لذوي شهداء لقمة العيش وعموم الشعب الفلسطيني في هذا المصاب الجلل.