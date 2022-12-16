الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار، لكن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا في سبيله الآن لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1789 دولارا.
ونزل مؤشر الدولار 0.2%، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.
هبطت أسعار الذهب بما يقارب 1% خلال الأسبوع حتى الآن، متراجعة بشكل حاد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف منذ قرار المركزي الأميركي يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقول رئيسه جيروم باول إن المزيد من عمليات الرفع ستتم العام المقبل رغم انزلاق الاقتصاد صوب الركود.
ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 23 دولارا للأوقية، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 2% خلال الأسبوع.
وزاد البلاتين 0.6% إلى 1000.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1817.88 دولار، لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.
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