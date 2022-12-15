انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 10.3 نقطة وبنسبة 0.21 في المائة اليوم الخميس، مغلقاً عند مستوى 4856.20 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4866.48 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و635 ألفًا و596 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 38.2 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و630 ألفًا و11 ريالًا عُمانيًّا.

وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.002 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.80 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 949 ألف ريال عُماني مشكلةً ما نسبته 26.10 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 174 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 4.78 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 775 ألف ريال عُماني وبنسبة 21.31 في المائة.