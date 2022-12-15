الأمانة العامة تنظم ورشة العمل حول توطين الطاقة النظيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت إدارة الطاقة (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطاقة - جمهورية الصين الشعبية والشركة الصينية للشبكات الذكية، ورشة عمل في مجال الطاقة النظيفة تحت عنوان: "توطين الطاقة النظيفة" خلال الفترة 12-15/12/2022، عبر منصة MS-TEAMS، شارك في الورشة 73 مشارك من 14 دولة عربية (الأردن – البحرين - الجزائر – السعودية – السودان – الصومال - العراق – سلطنة عمان - فلسطين – قطر- الكويت – مصر – المغرب - اليمن).

تجدر الإشارة إلى أنه تم البدء بالورشة كلمات افتتاحية من أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ألقتها المهندسة/ جميلة مطر - مدير إدارة الطاقة حيث رحبت المشاركين من الدول العربية والمنظمين، وتحدثت عن أهمية التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، ثم تلت كلمة/ السيد ليو شيرونغ - نائب رئيس والشركة الصينية للشبكات الذكية، رحب فيها بالسادة المشاركين وقدم الشكر للمنظمين وأمانة المجلس الوزاري العربي لاهتمامها بتعزيز التعاون في مجال الطاقة وتركيزها على تبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في سبيل تطوير التعاون المثمر بين الجانبين العربي والصيني.

وفي هذا الصدد؛ أشارت المهندسة/ جميلة مطر - مدير إدارة الطاقة إلى أن الهدف من مركز التدريب العربي الصيني للطاقة النظيفة هو تبادل الخبرات ومعرفة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والتعرف على تقنيات الشبكات الذكية، والطرق المتبعة في الصين لتخزين الطاقة النظيفة. كما أشادت بمشاركة الخبراء من الدول العربية الذين قاموا بعرض تجارب دولهم في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرة بين الجانبين العربي والصيني والقيام بزيارات ميدانية لمحطات ومصانع تكنولوجيا الطاقة النظيفة في الصين.