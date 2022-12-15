عقد ورشة عمل بعنوان ”الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة تقديم الخدمة الكهربائية وسبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار التعاون القائم بين المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمؤسسات العاملة معه، استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التاسع عشر للجمعية العمومية للمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء بحضور ومشاركة ممثلي للحكومات العربية منها: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية وممثلين عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية؛ حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي للمنتدى والوضع المالي وخطة عمل المنتدى عن الفترة من 2023 إلى 2025. كما تضمنت فعاليات الاجتماع الترحيب بانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لعضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء. وفي نهاية الاجتماع عقدت مراسم التسليم والتسلم لرئاسة المنتدى وإقرار اختيار رئيس المنتدى الجديد والاتفاق على محضر الاجتماع.

كما تنظم أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورشة عمل بعنوان "الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة تقديم الخدمة الكهربائية وسبل تعزيز صناعتها" وذلك يومي 14 و15 ديسمبر 2022.

وفي هذا الصدد، أشارت المهندسة/ جميلة مطر – مدير إدارة الطاقة على أهمية المحاور التي تتناولها ورشة العمل على مدار جلساتها وهي: السوق العربية المشتركة للكهرباء بين الواقع والطموح، تكامل أسواق الطاقة والربط الكهربائي - الفرص والتحديات، وأيضاً دور منظمي الكهرباء في التجارة الإقليمية للكهرباء والسيارات الكهربائية كأحد أدوات الانتقال الأخضر؛ ذلك إلى جانب دور المختبر الخليجي في تعزيز السلامة والجودة للربط الكهربائي، نظام مراقبة الأسعار في إمارة أبو ظبي، استراتيجية دولة قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، الإطار التشريعية والتنظيمية لنشاط المركبات الكهربائية بالمملكة الأردنية الهاشمية (تراخيص النشاط، محطات الشحن، تقنية الشحن)، والتجربة المصرية فيما يخص السيارات الكهربائية.

كما أشادت بمشاركة الدول العربية متمثلة في عدد 60 خبير ومختص يمثلون 10 دولة عربية منها: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية؛ وعدد 11 من المنظمات والهيئات والمؤسسات منها: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، البنك الدولي، رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط (MED-TSO)، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، البنك الإسلامي للتنمية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء.