الدولار يرتفع مجدداً بعد مفاجأة الفيدرالي

الدولار يرتفع مجدداً بعد مفاجأة الفيدراليارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض اليورو 0.29 في المائة إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34 في المائة إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 في المائة إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22 في المائة إلى 103.89.. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 في المائة إلى 0.6826 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 في المائة إلى 6.9643 للدولار.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد لفت إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال: إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة خمسة في المائة.