البرلمان اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس للجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أعلن البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، فشله للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعقد البرلمان اللبناني جلسة تصويت للأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الجمهورية، حيث حصل ميشال معوض يحصل على 38 صوتا و بينما قدم 37 عضوا ورقة بيضاء (ورقة اقتراع فارغة) دون حسم التصويت لأي مرشح.

وحصلت بقية الأسماء المرشحة على عدد أصوات كالتالي: عصام خليفة (8)، وصلاح حنين (2)، وزياد بارود (2)، وأسماء أخرى (3)، بينما كانت هناك 19 ورقة تصويت ملغاة.

ويأتي فشل البرلمان في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس ميشال عون، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.

وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعتبر رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.