عقد ورشة عمل حول ”نزع السلام والتسريح وإعادة الدمج”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - ​نظمت إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع كل من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة، ورشة عمل موجهة للمسؤولين والمعنيين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، حول موضوع "نزع السلام والتسريح وإعادة الدمج"، وذلك يوما الأربعاء والخميس 14 و15 ديسمبر 2022. تهدف ورشة العمل إلى تبادل المعرفة بين المنظمتين، وتطوير قدرات جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء حول تطورات عمليات نزع السلام والتسريح وإعادة الإدماج الحديثة.