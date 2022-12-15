المالكي يرحب بقرار البرلمان الأوروبي ويدعو كافة الدول الاعتراف بدولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بقرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذ بالأمس تحت عنوان حماية حل الدولتين ودعم جهود إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما في ذلك المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف جميع القرارات الاستيطانية بناءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وسياسات الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.

كما رحب الوزير المالكي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بدعوة برلمان الاتحاد الأوروبي بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين.

وأكد المالكي على ضرورة وأهمية ترجمة هذا القرار من قبل دول الاتحاد إلى خطوات عملية من شأنها حماية حل الدولتين وفرصة احياء عملية السلام والمفاوضات.

ودعا دول الاتحاد التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال خاصة الائتلاف الإسرائيلي المقبل لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف “بن غفير وسموتريتش”.