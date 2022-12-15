ملك الأردن يوجه رسالة للعاهل المغربي وشعبه بعد خسارة ”الأسود” من فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - هنأ ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، العاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".

وكتب الملك الأردني في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا".

وأضاف: "تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام".

وكان منتخب المغرب قد حقق إنجازا غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية ببلوغه نصف نهائي كأس العالم في قطر، قبل أن يتوقف مشوار "أسود الأطلس" عند هذا الدور بخسارتهم أمس الأربعاء، أمام فرنسا، حاملة اللقب، بهدفين دون رد.

وسيخوض منتخب المغرب بعد غد السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد كرواتيا، فيما تواجه فرنسا منتخب الأرجنتين الأحد، لتحديد بطل مونديال "قطر 2022".