الدولار ينخفض عالمياً

الدولار ينخفض عالمياًانخفض سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بشكل حاد على خلفية بيانات تضخم أقل من المتوقع مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرسم مسارا معتدلا لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب وكالة "بلومبرج" انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.067 في المائة إلى 104.000، بعد أن انخفض بنسبة 0.9 في المائة خلال الليل.

وكشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل من 15 شهرًا.

وتباطأ معدل التضخم في أمريكا لخامس شهر على التوالي في نوفمبر، وذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية الصادرة الثلاثاء، سجل معدل التضخم في أمريكا مستويات 7.1 في المائة على أساس سنوي.

وتنطلق في وقت لاحق اليوم اجتماعات الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية والتي تنعقد على مدار يومين، وسط توقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء.