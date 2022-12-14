ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند الإغلاق، الليلة الماضية، بعد أن كشف مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا عن ارتفاع أقل من المتوقع في نوفمبر الماضي.
وبحسب موقع سي ان بي سي عربية"، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير في ختام التعاملات، بنحو 33.20 دولار أو 1.9 في المائة إلى 1825.5 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.
وتلقى المعدن الأصفر دعماً؛ بسبب ضعف الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات.
وبلغ معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي نحو 7.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 7.3 في المائة توقعها المحللون.. فيما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.