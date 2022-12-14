ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوىارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند الإغلاق، الليلة الماضية، بعد أن كشف مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا عن ارتفاع أقل من المتوقع في نوفمبر الماضي.

وبحسب موقع سي ان بي سي عربية"، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير في ختام التعاملات، بنحو 33.20 دولار أو 1.9 في المائة إلى 1825.5 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.

وتلقى المعدن الأصفر دعماً؛ بسبب ضعف الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات.

وبلغ معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي نحو 7.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 7.3 في المائة توقعها المحللون.. فيما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.