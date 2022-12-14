اتحاد المبدعين العرب يشارك في مشاورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - شارك اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الاجتماع السنوي لمنظمات المجتمع المدني الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حيث دارت المشاورات على مدار جلستين، تناولت الجلسة الأولى رؤى واقتراحات المنظمات الأعضاء حول توجيه المزيد من الدعم المعنوي والمالي لمنظومة عمل المجتمع المدني حول العالم وتضافر العلاقات بين المنظمات والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة ٢٠٣٠.

وتناولت الجلسة الثانية أهم القرارات التي تم اعتمادها خلال جدول أعمال الجمعية العامة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وأهمها إطلاق موقع جديد خاص بأنشطة وأحداث المنظمات الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، كما تم الإعلان عن أهم الأحداث القادمة للعام ٢٠٢٣ وعلى رأسها " مؤتمر المياة " و "الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجنة الاجتماعية للتنمية المستدامة" و"قمة المناخ" وغيرها.

وأشاد الدكتور أحمد نور ، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب في كلمته ، بالقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها لصالح منظمات المجتمع المدني، ودعم إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة للأعضاء وإتاحة الفرصة لدعم أنشطة المنظمات الأعضاء التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة .

وأضاف أحمد نور ، بأن اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب يقومان بإلإعداد لعدة مبادرات وأنشطة بالتعاون مع عدة منظمات دولية حول الأهداف الثالث، الرابع، الخامس، التاسع، العاشر، الحادي عشر، السادس عشر والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.