ارتفاع طفيف للذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي).
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1783.16 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1793.90 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى، ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانًا يحدد سياسته غدًا الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.34 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 998.51 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1894.75 دولار.
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