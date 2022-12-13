محمد بن زايد يدشن مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة 4 مليارات درهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - دشن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات درهم، اليوم الثلاثاء.

وقال محمد بن زايد “إن مشروع توسعة ميناء خليفة يعد أحد المشاريع الوطنية النوعية الذي يشكل إضافة هامة إلى مرافئ الدولة وخدماتها اللوجستية ويعزز موقع دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية”، مشيراً إلى أن ميناء خليفة وغيره من موانئ الدولة تعد رافداً مهماً من روافد تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.

وحضر حفل التدشين كل من الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.

ويشكل تدشين رئيس الدولة لتوسعة ميناء خليفة إنجازاً كبيراً آخر تعتز به مجموعة موانئ أبوظبي ويُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها خلال العام الجاري والتي تمثلت في إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وافتتاحها لخطوط تجارية جديدة، واستكمالها لمجموعة من صفقات الاستحواذ، وإجراء تحول جذري في أعمالها ومحفظة خدماتها، إلى جانب بناء علاقات وثيقة مع شركاء تجاريين من اقتصادات رائدة وناشئة.

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى أربعة مليارات درهم مما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 2.43 إلى 8.63 كيلومتر مربع، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 إلى 12.5 كيلومتراً، وأصبح الميناء بفضل هذا المشروع الطموح يضم 21 رصيفاً ويتمتع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم وبقيمة تقدر بنحو 20.4 مليار درهم.

ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد افتتح ميناء خليفة رسمياً يوم 12 من شهر ديسمبر عام 2012، بعد تشييده على قطعة أرض أُنشئت بعمق أربعة كيلومترات داخل البحر، ليصبح اليوم مركزاً رئيسياً لخطوط شحن حاويات يزيد عددها عن 25 خطاً، ويوفر قنوات ربط مباشرة مع أكثر من 70 وجهة دولية.

ويصنف الميناء ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي “سي بي بي آي” الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة “ستاندرد آند بورز”.

كما يحتضن ميناء خليفة ثلاث من بين أكبر أربع شركات شحن في العالم وهي شركة “كوسكو” الملاحية وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “إم إس سي” وشركة “سي إم إيه سي جي إم”.

ويصنف الميناء ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي “سي بي بي آي” الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة “ستاندرد آند بورز”.

كما يحتضن ميناء خليفة ثلاث من بين أكبر أربع شركات شحن في العالم وهي شركة “كوسكو” الملاحية وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “إم إس سي” وشركة “سي إم إيه سي جي إم”.