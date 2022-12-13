مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل دعمه الغذائي والطبي في مختلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه الغذائي والطبي في مختلف المحافظات اليمنية، امتدادا للدعم الإنساني المتنوع الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني الشقيق.

وفي هذا السياق، اختتم المركز برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في محافظة تعز اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، الذي نُفِّذَ خلال المدة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2022م، حيث قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.532 حالة، وتوزيع 1.227 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض (الفاكو)، استفاد منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأيام القليلة الماضية 65 طنًا و 698 كيلو جرامًا من السلال الغذائية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.684 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.